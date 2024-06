Alegatorii s-au ales cu amenzi Potrivit Ministerului de Interne, au fost semnalate 312 incidente in legatura cu procesul electoral. Dintre acestea 114 nu s-au confirmat, iar 56 sunt in curs de verificare. Au fost date 42 de amenzi in valoare de peste 47.000 de lei și 45 de avertismente. De asemenea, s-au deschis 65 de dosare penale. Ministerul de Interne a oferit informații despre cateva incidente electorale La o secție de vot din județul Dolj, agentul de poliție aflat in serviciul de protecție a intervenit pentru menținerea ordinii publice, dat fiind faptul ca se crease o stare de agitație din…