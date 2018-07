Zeci de agenți economici din capitală riscă să rămână fără apă, din cauza datoriilor Au datorii de milioane lei și nu se grabesc sa le achite. Este vorba despre 45 de agenți economici din municipiul Chișinau, care deverseaza ape uzate cu concentrații majorate de poluanți. Aceștia au acumulat datorii de 3,7 milioane de lei pentru serviciile prestate de SA &"Apa-Canal Chisinau&", transmite IPN cu referire la un comunicat de presa al furnizorului.

Pentru ca nu și-au onorat obligațiunile la timp, doi agenți economici au fost debranșați de la rețeaua de alimentare cu apa, înca noua fiind în proces de judecata. Un agent economic a depus cerere pentru a achita… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

