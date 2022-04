Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe celebritați din Romania au vorbit despre anxietate și atacuri de panica. Printre aceste celebritați se numara și Anca Țurcașiu care a dezvaluit cel mai important lucru de care oamenii trebuie sa țina cont.

- Așa cum relatam mai devreme, in cursul acestei dupa-amiezi, la centrul comercial „Prosper” a izbucnit un incendiu puternic. Flacarile au cuprins intreaga cladire, daunele materiale fiind extrem de mari. In cadrul complexului, la etajul 4, se aflau și cațiva artiști, cunoscuți de fani. Este vorba de…

- Top 5 vedete romanești de pe OnlyFans. Un cantareț celebru se afla pe lista. Platforma OnlyFans, lansata in 2016, este o platforma bazata pe abonamente, acolo unde utilizatorii pot sa vanda sau pot sa acceseze conținut original. Atunci cand utilizatorii se inregistreaza pe platforma cu un cont de adult,…

- Cantareata columbiana Shakira i-a adus un omagiu partenerului ei de viata, fotbalistul Gerard Pique, care a ajuns la 600 de meciuri pentru FC Barcelona, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La inceputul anilor 80, cadet fiind, auzisem vorbindu se despre acest ofiter doar la superlativ. Dar cum nu m am intersectat nicicand in cariera cu cel care avea o porecla imposibil de reprodus aici , nu m am interesat de soarta sa decat dupa Revolutie, cand am proiectat si lansat, sub sigla Editurii…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, a anunțat ca partidul pe care il reprezinta o sa depuna plangeri la CNA impotriva posturilor Antena 3 și Romania TV. „Am vazut urmare la ce a fost la Mogoșoaia și demisii de onoare, dar apoi retragerea lor. Sper ca PNL și PMP sa fie ferme in mesajele pe care vor…

- ​Gheorghe Popescu, ​presedintele clubului Farul, a afirmat, sâmbata. ca Liga Profesionista de Fotbal nu respecta regulamentul, dupa ce meciul pe care constantenii trebuia sa-l joace cu Academica Clinceni a fost amânat dupa ce ilfovenii au înregistrat mai multe cazuri de Covid-19."Este…

- Premierul Nicolae Ciuca a reacționat la lista AUR cu „cele mai toxice organe de presa”. Ciuca spune, joi, ca guvernul respinge cu fermitate orice incercare de intimidare a jurnaliștilor și ca este inacceptabila promovarea „așa-ziselor liste cu «redacții toxice»”.