Zece străzi aflate în Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc vor fi asfaltate. Licitația pentru lucrări, lansată în SEAP Zece strazi aflate in Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc vor fi asfaltate. Licitația pentru lucrari, lansata in SEAP Zece strazi aflate in localitațile Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc din comuna Unirea vor fi asfaltate printr-o investiție de 6,4 milioane de lei. Primaria comunei Unirea a lansat pe 28 februarie o licitație in SEAP pentru modernizarea unor strazi din localitațile Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc. Valoarea totala estimata […] Citește Zece strazi aflate in Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc vor fi asfaltate. Licitația pentru lucrari, lansata in SEAP in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

