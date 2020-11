Zece șoferi depistați băuți la volan Zece șoferi au fost identificați de polițiștii rutieri in timp ce conduceau autoturismele pe drumurile publice, deși se aflau sub influența bauturilor alcoolice. Doi dintre aceștia s-au ales cu dosare penale. Timp de doua zile (28-29 noiembrie a.c.), polițiștii rutieri au desfașurat o acțiune, la nivelul județean, pentru prevenirea accidentelor de circulație, in special a celor produse din cauza consumului de alcool. In cadrul acțiunii, polițiștii au identificat zece șoferi bauți, care conduceau autoturismele pe drumurile publice. Doi dintre aceștia s-au ales cu dosare penale, intrucat alcoolemia… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

