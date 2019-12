Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane si-au depus candidatura pentru numirea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a informat, marti, Ministerul Justitiei. Potrivit sursei citate, acestia sunt: Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu, Ionut Botnaru, Nistor Calin. Pe…

- Five persons have submitted their candidacy for the appointment of the Prosecutor-in-Chief of the National Anti-corruption Directorate (DNA), the Justice Ministry informed on Tuesday. According to the quoted source, the five persons are: Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu,…

- Procurorul Daniel Horodniceanu și-ar dori sa revina la șefia DIICOT și in acest sens s-a inscris la concursul organizat de Ministerul Justiței.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne incalcam toate principiile! Horodniceanu a mai fost șef al DIICOT…

- Pentru șefia DIICOT, DNA și Parchetul General nu s-a inscris nici macar un candidat in cursa. In ciuda acestui fapt, Catalin Predoiu, ministrul Justiției nu-și face griji.Pentru conducerea DIICOT, DNA și Parchetul General nu s-a inscris nimeni in concurs, dar Catalin Predoiu iși pune mari speranțe in…

- Biroul Teritorial Olt al DIICOT a ramas fara sef dupa ce demisia procurorului Ionut Calina a fost aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, în sedinta de ieri a Sectiei pentru Procurori.