Zece posturi vacante de procuror şef serviciu/birou la DNA; miercuri este ultima zi de depunere a candidaturilor Directia Nationala Anticoruptie deruleaza o procedura de ocupare a zece posturi vacante de procuror sef serviciu si procuror sef birou, miercuri fiind ultima zi de depunere a candidaturilor.



Potrivit unui anunt publicat pe site-ul DNA, in cadrul structurii centrale pot fi ocupate functiile de procuror sef al Serviciului de cooperare internationala si programe, procuror sef al Serviciului tehnic si procuror sef al Serviciului informatiilor clasificate si de centralizare a datelor privind coruptia.



In ceea ce priveste structurile teritoriale, sunt vacante functiile de procuror… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii care doresc sa participe la selectia pentru ocuparea unei functii de conducere in cadrul Parchetului General, DNA si DIICOT isi mai pot depune candidaturile luni. Pe 10 august, Ministerul Justitiei anunta demararea selectiei procurorilor in vederea numirii in opt functii vacante…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 21 august 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 419 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…

- Directia Nationala Anticoruptie declanseaza procedura in vederea ocuparii mai multor posturi vacante de procuror sef serviciu birou. Astfel, in structura centrala sunt vacante trei posturi de procuror sef serviciu, respectiv: Serviciul de cooperare internationala si programe, Serviciul tehnic si Serviciul…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale, sunt disponibile 4.502 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata. "Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 31.052 de candidati, numar in crestere comparativ cu anul trecut (27.551 de…

- RADET Constanta scoate la concurs urmatoarele posturi vacante: 1 post de lacatus mecanic sau instalator; 1 post de sudor oxiacetilena; 2 posturi de operator punct termic. Conditii necesare:Pentru postul de lacatus mecanic sau instalator la sector automatizare dispecerizare: experienta minim 2 ani ca…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) aduce la cunotin celor interesai scoaterea la concurs a 9 posturi vacante de consilieri (4 consilieri superiori 3 consilieri principali i 2 consilieri asisteni) în cadrul Direciei &ndash LPIS &ndash Serviciul dezvoltare infrastructur i...

- Primaria comunei Cumpana, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 doua posturi contractuale vacante de referent I operator monitorizare video, baze de date si dispecerat, in cadrul Serviciului de Politie Locala Cumpana. Probele stabilite pentru concurs se vor desfasura dupa cum urmeaza:Proba…

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta organizeaza, la sdediul din bd. Mamaia, nr. 255, concurs pentru ocuprea a trei posturi vacante, dupa cum urmeaza: doua posturi de casier, cu studii medii si vechime in munca ndash; 1 anIn data de 29 iunie 2018, ora 10,00 ndash; proba scrisaIn data de…