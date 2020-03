Fostul ministru francez al afacerilor externe Hubert Vedrine a fost ales sa faca parte din comitetul de zece personalitati care vor reflecta asupra imbunatatirii procesului politic in cadrul Aliantei nord-atlantice, a anuntat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite AFP.



Crearea acestui comitet a fost solicitata de Franta dupa criticile formulate de presedintele francez Emmanuel Macron la adresa NATO, pe care a calificat-o ca fiind in "moarte cerebrala".



Propunerea de creare a noului for a fost aprobata de liderii NATO la summitul din decembrie 2019…