- Rachetele rusești au distrus pista nou-construita a principalului aeroport din orașul ucrainean Odesa , un port strategic la Marea Neagra, au declarat oficiali militari și civili. „Pista aeroportului din Odesa a fost distrusa. O vom reconstrui, bineințeles. Dar Odesa nu va uita niciodata comportamentul…

- Nu exista niciun acord intre Ucraina si Rusia asupra infiintarii unui coridor umanitar care sa permita evacuarea de civili blocati impreuna cu soldati ucraineni in complexul metalurgic asediat Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, a atentionat luni Kievul, informeaza AFP si Reuters. „Declar…

- Unitatile militare ruse controleaza in prezent 80% din regiunea Lugansk aflata in estul Ucrainei, a declarat pe Telegram seara trecuta guvernatorul regional Serhii Haidai.Acesta a spus ca Rubijne si Popasna din regiunea Lugansk sunt ‘partial’ sub controlul Rusiei. Sunt lupte intense de saptamani intregi.…

- In timp ce luptele din estul Ucrainei faceau ravagii, un soldat ranit care primea tratament in orașul Sloviansk inca spera la ce e mai bine. „Cred ca in viitorul apropiat… și am venit aici abia ieri… cred ca in viitorul apropiat totul va fi bine”, a declarat pentru Reuters soldatul ucrainean Alexander,…

- Civili au fost prinși sub bombardamente in orașul front de linie Lysychansk sambata (16 aprilie). Reporterii Reuters au vazut civili ghemuindu-se la pamant și fugind pentru a se proteja de rachete sau obuze in prim-planul orașului Lysychansk din regiunea Lugansk, din estul Ucrainei. Ulterior, lucratorii…

- Imaginile filmate cu drona de la Teatrul din Mariupol arata amploarea distrugerilor provocate cladirii care a fost avariata in timpul luptelor crancene pentru oraș. La 25 martie, oficialii locali din orașul portuar din sudul Ucrainei, citand martori, au declarat ca ]n jur de 300 de persoane au fost…

- O inregistrare video impartașita de Ministerul ucrainean al Apararii a aratat cadavre, bunuri și pete de sange dupa ce o racheta a lovit vineri o gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei. Reuters a filmat ulterior urmarile, dar nu a verificat inregistrarea video anterioara. Ucraina a declarat ca nu mai…

- Presedintele Volodimir Zelenski se asteapta la o reactie decisiva din partea comunitatii internationale dupa atacul fortelor ruse asupra garii din Kramatorsk, soldat cu ucidere a peste 50 de persoane.„Ne asteptam la o reactie globala puternica la aceasta crima de razboi”, a spus presedintele ucrainean…