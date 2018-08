Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit frontal pe DN 67, in localitatea Ciuperceni, judetul Gorj, anunta Infotrafic. Din primele informatii, vinovat de producerea accidentului este soferul autoturismului care a patrunsi pe contrasens, izbindu-se frontal cu microbuzul.…

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.

- Un tren personal a lovit un TIR, marti, in comuna Nanov, patru persoane fiind ranite in accident, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Teleorman citat de Agerpres.ro. Din primele informatii, cel mai grav ranit este soferul TIR ului, iar celelalte victime sunt pasageri din tren. 39;…

- Soferul de 39 d ani, recidivist, care nu a oprit in urma cu doua zile la semnalele politistilor din Bucuresti si a lovit cinci autoturisme, ranind doua persoane, facandu-se apoi nevazut, a fost retinut duminica de politisti....

- Șoferul care a lovit, vineri, cinci autoturisme in cartierul Aviației din Capitala și a ranit astfel doua persoane a fost prins, sambata seara, și dus la audieri, au anuntat, sambata, reprezentantii Politiei Capitalei."In urma activitaților de cautare a barbatului banuit ca ar fi autorul evenimentului…

- Seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, a declarat ca soferul care vineri a lovit cinci masini in Capitala, ranind totodata si doua persoane, si care ulterior a fugit, este recidivist, o persoana periculoasa, iar in acest caz a fost dat in consemn la...

- Zece persoane au fost ranite, in timpul nopții de miercuri spre joi, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, județul Satu Mare, dupa impactul dintre doua autoturisme și un microbuz. Potrivit IGSU, in accidentul de la Ciuperceni au fost zece persoane ranite, una fiind incarcerata. Dintre victime, șapte…

- O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite.La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu…