Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost spitalizate dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase in orasul britanic Manchester in cursul noptii de sambata spre duminica, transmite Press Association, citata de Agepres. Politia a fost chemata in jurul orei locale 02.30, in zona Moss Side, unde a gasit mai multe…

- Poliția din India a arestat duminica 25 de persoane, dupa ce un barbat a fost omorat ca urmare a zvonurilor ca ar fi rapitor de copii, lansate pe serviciul de mesagerie WhatsApp, informeaza The Guardian .

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs joi intr-o cladire in care se afla redactia cotidianului Capital-Gazette, in orasul american Annapolis, anunta Politia, precizand ca suspectul a fost arestat.

- Un microbuz inmatriculat in Romania a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism din Slovacia. Un alt autoturism, inregistrat in Romania, a intrat in cele doua vehicule care se lovisera initial, a comunicat Politia ungara, precizand ca zece persoane au fost ranite in accident.…

- Politia spaniola a confiscat aproape 2 tone de cocaina si a arestat 3 persoane intr-o operatiune care a vizat o retea de traficanti de droguri. Stupefiantele erau transportate cu un iaht, care a fost interceptat in apropierea insulei Gran Canaria.

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce o masina a intrat joi seara in multime in orasul Manchester, informeaza vineri Press Association. Politia a fost chemata in Trafford Park, joi, la ora locala 21.50, dupa ce s-a produs incidentul. O purtatoare de cuvant a Serviciului de ambulanta pentru regiunea…

- Atac la Liege in Belgia. Un barbat a impușcat mortal doi polițiști și a luat prizoniera o femeie. Barbatul ar fi fost neutralizat de forțele de ordine, scrie presa internaționala Poliția din Liege a confirmat ca barbatul care a deschis focul, marți dimineața pe bulevardul

- Protest al taximetriștilor intre podul Baneasa și Aeroportul Otopeni Foto: Arhiva. Câteva zeci de taximetristi din Bucuresti au iesit la protest între Podul Baneasa si Aeroportul International "Henri Coanda" din Otopeni, cerând interzicerea firmelor de transport…