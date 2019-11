Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma accidentului produs, vineri seara, pe DN 1, intre Ploiesti si Brasov, in judetul Prahova, unde un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism care a virat de pe un drum secundar, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Serviciului de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe DN 1A Ploiesti ndash; Cheia, la kilometrul 136 300 metri, in zona localitatii Maneciu, judetul Prahova, din cauza unui accident.Pe fondul neadaptarii vitezei pe un sector de drum in curba, un autoturism…

- Compania a anunțat achiziția integrala a pachetului de acțiuni a celui mai important furnizor de servicii medicale din județul Prahova. Liderul pieței romanești in domeniul serviciilor medicale private a anunțat recent o noua achiziție importanta, in urma careia iși va include in portofoliu cel mai…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs duminica intre doua autoturisme pe DN1, pe raza localitatii Comarnic, in fata sediului de Politie, au anuntat reprezentantii IPJ Prahova.Potrivit sursei citate, trei persoane sunt asistate medical la locul accidentului,…

- Un accident naval a avut loc sambata dimineata, pe Dunare, dupa ce un cargo s-a ciocnit de o nava de croaziera, aceasta din urma suferind avarii in zona suprastructurii. In urma evenimentului doua persoane au fost preluate de cadrele medicale de pe ambulanta pentru investigatii medicale.

- Zece persoane au avut nevoie miercuri de ingrijiri medicale dupa ce au inhalat gaze toxice in urma declansarii unui incendiu intr-un bloc de apartamente din orasul german Munchen, cauza incendiului fiind o trotineta electrica, relateaza agentia EFE. Potrivit politei germane, respectiva trotineta era…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Ploiesti – Brasov, in localitatea Lipanesti(km. 96+800 de metri), soferul unui autoturism a accidentat grav un pieton care s-a angajat in traversarea drumului printr-un loc special amenajat.…

- Un pieton a fost grav accidentat de un autoturism pe DN1A Ploiesti ndash; Brasov.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Ploiesti ndash; Brasov, in localitatea Lipanesti km.96 800 de metri , soferul unui autoturism a accidentat grav un…