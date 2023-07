Zece permise de conducere, reținute aseară de polițiștii din Mureș Aseara, polițiștii rutieri și de ordine publica au verificat, in municipiile Reghin și Targu Mureș, starea tehnica a autovehiculelor. De asemenea, au urmarit depistarea conducatorilor auto aflați sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor interzise . Unul dintre obiectivele acțiunii a fost reprezentat de informarea participanților la trafic cu privire la noile modificari legislative in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

