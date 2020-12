Zece percheziții la o grupare care jefuia traficanți de droguri Politistii au efectuat astazi zece perchezitii in Ploiesti, la persoane banuite de talharie calificata, lipsire de libertate si furt calificat, agresorii sustragand bani si substante psihotrope, se arata intr-un comunicat al IPJ Prahova, scrie hotnews . „Politistii din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti au efectuat zece perchezitii in municipiului Ploiesti, la opt persoane banuite de savarsirea a trei infractiuni de talharie calificata, trei infractiuni de lipsire de libertate si o infractiune de furt calificat din locuinta. Din cercetari a rezultat faptul ca, incepand cu finalul lunii noiembrie,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

