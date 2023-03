”In cursul zilei de azi, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalarea banilor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul PICCJ – SUPC, politisti din cadrul I.G.P.R. – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si I.P.J. Arad – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economicepun in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara pe raza Municipiului Bucuresti (4) si a judetului Timis (6), la domiciliile persoanelor si sediile sociale ale unor societati comerciale…