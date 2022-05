Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestora, descoperirea a fost facuta de catre proprietar, in timp ce efectua lucrari agricole.„Echipa pirotehnica a ISU Botosani a constatat ca munitia era in perfecta stare de functionare si putea exploda la orice atingere mecanica", au precizat oficialii ISU Botosani.Grenada a fost transportata…

- Toate proiectele de Autostrazi și Drumuri Expres din regiunea Moldovei au intarzieri cuprinse intre 3 și 8 luni. Printre ele, autostrada Brașov Bacau. Concluzia a venit dupa o analiza pe care o face fostul secretar de stat in ministerul Transporturilor, Adrian Covasnianu. Cele mai intarziate contracte…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei impreuna cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași organizeaza spectacolul „Triptic Pascal”, un spectacol de muzica, poezie și colinde pascale, inițiat și coordonat de prof. univ. dr. Lacramioara Naie. In cadrul proiectului aflat la a VII-a ediție,…

- Sambata, 16 aprilie 2022, in ajunul marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), Protopopiatele 1, 2 si 3 Iasi vor organiza la Iasi Pelerinajul de Florii la care vor participa preoti si credinciosi mireni din Arhiepiscopia Iasilor. Pelerinajul va incepe la Biserica „Sfintii Apostoli…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a publicat un numar record pentru anul 2022 de parohii vacante la care doar preotii din Arhiepiscopia Iasilor, care indeplinesc conditiile din statut, pot sa solicite sa se transfere. Conform listei actualizate la data de 24 martie la nivelul Mitropoliei, parohiile…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei incurajeaza preotii care au disponibilitatea necesara si care indeplinesc conditiile sa se inscrie la un concurs de a activa ca preoti grad II in cadrul Sectiei Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgente „Mavromati" din Botosani. Sectia functioneaza ca singura…

- Exista in momentul de fata cinci parohii in cadrul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei la care se pot transfera doar preotii din Arhiepiscopia Iasilor care indeplinesc conditiile statuare. Doua dintre aceste parohii nu sunt in cele mai bune conditii: una nu are casa parohiala deloc, iar la cealalta se…

- Mai multe familii de refugiati din Ucraina au ajuns si in judetul Botosani. Acestia au fugit de razboiul dintre Rusia si Ucraina si rataceau in zona unei benzinarii din Saveni. Au fost gasiti de un botosanean care i-a cazat la doua pensiuni din judet.