- Zece palestinieni au fost arestati vineri in urma unor ciocniri cu politia israeliana pe Esplanada Moscheilor, in Ierusalimul de Est ocupat, in timpul carora noua persoane au fost ranite, potrivit politiei si unor salvatori, relateaza AFP, potrivit news.ro. Aproximativ 1.000 de palestinieni…

- Un nou conflict a luat naștere in Ierusalimul de Est, pe Esplanada Moscheilor, al treilea loc sfant al islamului si locul cel mai sacru al iudaismului. Violențele au avut loc pe fondul unor manifestari publice in favoarea mișcarii palestiniene Hamas. Noile ciocniri au avut loc, vineri, 21 mai, dupa…

- Noi ciocniri au avut loc vineri intre palestinieni si politistii israelieni pe Esplanada Moscheilor in Ierusalimul de Est, la doua saptamani dupa ce tensiuni similare au dus la o intensificare a violentelor in Israel si in teritoriile palestiniene, relateaza AFP. Infruntarile au inceput dupa…

- Egiptul a deschis, sambata, granita sa terestra cu Gaza si a trimis zece ambulante in enclava palestiniana pentru a evacua si trata in spitalele sale palestinieni raniti in urma bombardamentelor israeliene, potrivit Reuters. Ambulanțele au intrat in Gaza la trecerea Rafah, care altfel este inchisa timp…

- Israelul bombardeaza, vineri, Fașia Gaza cu atacuri aeriene și focuri masive de artilerie care lovesc aceasta enclava palestiniana dens populata, unde escaladarea militara din ultimele zile cu islamiștii Hamas ingreuneaza bilanțul morților și al raniților. Armata israeliana ainformat ca 160 de avioane,…

- Ciocnirile dintre palestinieni și poliția israeliana, în special pe Esplanada Moscheilor, au lasat în urma cel puțin 169 de raniți vineri seara la Ierusalim, au declarat lucratorii de salvare și poliția locala, citați de AFP.Semiluna Roșie palestiniana a declarat ca 163 de protestatari…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a amanat primele alegeri din ultimii 15 ani in Palestina, din cauza ca organizarea scrutinului nu este „garantata” in Ierusalimul de Est, anexat de catre Israel, dupa care miscarea palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, a denuntat o „lovitura de stat”, relateaza…