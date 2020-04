Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zone din Alba Iulia s-au transformat intr-un adevarat furnicar, in febra cumparaturilor de Paște. Alte parți ale orașului, au fost insa mai liniștite. Alba24 va prezinta imagini din drona din principalele zone ale orașului. Se poate observa ca fața de alți ani, exista foarte mulți oameni…

- Voluntarii din cadrul facultații de Tologie Ortodoxa din Alba Iulia, protejați cu maști și manuși, le-au facut o bucurie celor care se afla, de Sarbatorile Pascale, in carantina la Hotel Cetate și in Vinerea Mare, le-au dus acestora sfintele paști. „Facem o acțiune de voluntariat, la Hotel Cetate din…

- Spitalele din tara au nevoie urgenta de ventilatoare, masti cu filtru si alte echipamente medicale pentru a lupta cu pandemia de coronavirus. La Spitalul Raional din Causeni sunt internati 19 pacienti cu COVID-19. Medicii spun ca daca numarul de cazuri va creste, situatia va fi delicata deoarece au…

- Patru pacienți ai Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia au fost confirmați cu COVID-19 in cursul zilei de 02.04.2020 in urma analizelor efectuate in cadrul Laboratorului Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba. Este vorba despre doi barbați, in varsta de 85 și 40 de ani, respectiv de doua…

- 1.815 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate la ora 20.00 in Romania, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat. 206 romani au fost declarați vindecați, iar 52 sunt internați in sectiile de terapie intensiva. Amenzile pentru cei care nu respecta izolarea devin tot mai mari.1.815…

- Guvernul suplimenteaza bugetul Ministerului Sanatații cu 450.000.000 lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru pregatirea spitalelor in vederea gestionarii cazurilor de coronavirus – COVID-19. Proiectul intra la aprobare in ședința de marți. Citește și UPDATE FOTO-VIDEO: Șofer de TIR din Alba Iulia,…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Un numar de 20.659 de pacienți, care fusesera infectați cu noul coronavirus, au fost externați din spitalele din China, transmite Auoritatea Sanitara Chineza. Au fost externați 20.659 de pacienți vindecați de coronavirus din spitalele din China, vineri, potrivit Autoritații Sanitare din China, noteaza…