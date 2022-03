Zece oameni care stăteau la coadă la pâine, uciși de o bombă rusească în Cernihiv Cel puțin zece oameni care stateau la coada sa cumpere paine au fost uciși de un bombardament rusesc in aceasta dimineața in Cernihiv, potrivit ambasadei americane la Kiev și unui corespondent al unei publicații ucrainene. Pe rețelele de socializare au fost postate și imagini cu urmarile atacului (imagini cu posibil impact emoțional): In #Chernihiv , in one of the commuter towns, at about 10:00 am Russian troops shot people standing in a line for bread, as the Suspilne's correspondent reports. According to her, at least 9 people died. #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/lYbiDB1w44 — SUSPILNE NEWS… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin zece oameni care stateau la coada sa cumpere paine au fost uciși de un bombardament rusesc miercuri, 16 martie, in Cernihiv, potrivit ambasadei americane la Kiev, CNN și publicației ucrainene Suspilne . O inregistrare video geolocalizata de CNN a confirmat ca un obuz sau o racheta a lovit…

- Videoclipul geolocalizat de CNN a confirmat ca un obuz sau o racheta a lovit miercuri dimineata un grup de oameni care se aflau la coada pentru paine in orasul Cernihov, din nordul Ucrainei. Un reporter local a spus ca cel putin 10 persoane au fost ucise. CNN nu poate verifica independent numarul victimelor.…

- Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Generalul Oleg Mitiaev a fost comandantul diviziei 150, relateaza Nexta TV. A #Russian major general was slain. The General, Oleg Mityaev, was the Commander of the 150th motorized rifle division, #Ukrainian media reports. pic.twitter.com/XKwpfxo41I — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022 Mitiaev ar fi al…

- Imagini cu un cuplu de batrani dintr-un sat ucrainean care dau afara din curtea lor patru soldați ruși au devenit virale și au fost preluate inclusiv de ambasada Statelor Unite la Kiev, care le-a publicat pe Twitter și a scris despre cuplul de varstinci ca sunt printre eroii Ucrainei. Un cuplu ucrainean…

- La Herson, oraș cazut in mainile trupelor rusești, zeci de oameni cu mainile goale și-au facut curaj, ieșind in strada sa protesteze fața de invadatorii ruși. Imaginile impresionante care surprind indrezneala ucrainenilor au fost publicate sambata pe rețelele de socializare. In noile imagini surprinse…

- Ucrainenii au gasit in telefonul unui soldat rus luat prizonier o inregistrare in care isi manifesta ranjind satisfactia ca orasele Ucrainei sunt bombardate. Aflat acum pe un pat de spital din Ucraina, soldatul nu mai zambeste si spune ca Vladimir Putin este un ticalos #Russian occupant rethinks the…

- Cu mainile goale. Așa a incercat un barbat din orașul ucrainean Bahmaci, aflat in nodul țarii, sa opreasca o coloana de tancuri. Imaginile surprinse de un martor au devenit virale pe rețelele de socializare, unde au fost distribuite și de un fost jurnalist din Belarus. In filmarea de aproape un minut…