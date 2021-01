Stiri pe aceeasi tema

- La focarul de coronavirus de la școala din București au mai fost depistate șapte cazuri de persoane infectate cu tulpina britanica. „In cadrul unitatii de invatamant au fost confirmate cu infectia SARS-CoV-2 patru persoane (un caz confirmat pe data de 14.01.2021 si trei cazuri in data de 18.01.2021).…

- Astazi, 13 ianuarie, potrivit datelor furnizate de Prefectura Neamț pe baza situației transmise de Direcția de Sanatate Publica, au fost inregistrate 81 de persoane pozitive la coronavirus. Rata de infectare la nivelul județului a urcat pana la 1,49 la mie și probabil ca maine se va ajunge, din nou,…

- Cele patru persoane confirmate pozitiv cu tulpina din Marea Britanie sunt un barbat și trei copii care au revenit in Austria din aceasta țara in a doua jumatate a lunii dcembrie.In privința celui de-al cincilea caz, noua tulpina a fost depistata la o femeie care s-a intors din vacanta din Africa de…

- La nivelul tarii, de la ultima raportare, au fost inregistrate 7.661 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2. La nivelul judetului Constanta au fost confirmate 318 cazuri.Pana astazi, 3 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 492.211 de cazuri de persoane infectate…

- "Pana astazi, 29 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 471.536 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 348.852 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 5.554 cazuri…

- "Pana astazi, 28 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 465.982 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 335.764 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 8.134 cazuri…

- 9.005 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 au fost inregistrate fata de ultima raportare. La Constanta au fost raportate 644 de imbolnaviri.Pana astazi, 26 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 449.349 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID…

- In Harlau erau 40 de persoane infectate cu coronavirus, insa ele s-au vindecat, fapt ce a condus la trecerea o schimbare brusca a incidenței. In prezent orașul se afla in scenariul verde, deși acum 24 de ore exista riscul de a intra in scenariul roșu. Citește și:Primarul Mihai Chirica vrea…