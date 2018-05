Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2 zile va avea loc cel mai așteptat eveniment al anului: nunta regala dintre Prințul Harry (34 de ani) și actrița Meghan Markle (36 de ani). Pregatirile sunt in toi și se pun la punct ultimele detalii. Iata tot ce trebuie sa știi despre marele eveniment! Cand și unde va avea loc? Nunta va... Read…

- Pe prințul Harry și Meghan Markle ii mai despart doar cateva zile de nunta regala, care va avea loc la castelul Windsor din Londra. Gestul pe care l-a comis inainte de marele eveniment i-a șocatpe apropiați: fosta sa iubita și buna prietena - Chelsy Davy nu este invitata.

- In ciuda avertismentului dat de Palatul Kensington de a respecta intimitatea familiei viitoarei mirese, tabloidele internaționale au publicat fotografii cu tatal logodnicei Prințului Harry. Surpriza cea mare e ca imaginile cu pricina au fost comandate chiar de Thomas Markle și vandute tot de el presei!…

- Pregatirile pentru nunta regala dintre printul Harry al Marii Britanii si actrita Meghan Markle sunt in toi, ocazie cu care AFP publica un material de prezentare a printului, in care enumera zece momente marcante din viata lui Harry, care i-au influentat destinul, transformandu-l in barbatul de care…

- Printul Harry i-a cerut fratelui sau mai mare, printul William, sa îi fie cavaler de onoare la nunta sa si a fostei actrite americane Meghan Markle, ce va avea loc pe 19 mai, la capela St George din Windsor.

- Voluntar sau din neatentie, printul Harry a lasat sa-i scape numele de alint cu care i se adreseaza logodnicei sale Meghan Markle si este incredibil de dulce, comenteaza presa britanica. Printul de 33 de ani a fost inregistrat pe camera, incercand sa-i aduca atentia lui Meghan in timpul receptiei de…

- Printul Harry si Meghan Markle, care spun ca s-au indragostit "la prima vedere", au simtit amandoi ca prima lor intalnire, aranjata de o prietena comuna, urma sa ii duca spre o relatie serioasa, care urmeaza sa fie celebrata in luna mai printr-o nunta regala, informeaza AFP. Prima intalnire…

- Biroul de presa de la Palatul Kensington a anuntat marti ca nu va exista "o lista oficiala a liderilor politici" invitati la nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, excluzându-i astfel din rândul invitatilor, potrivit