Zece persoane au fost ucise in prabusirea unei cladiri rezidentiale cu trei etaje luni dimineața in India, potrivit mass-media locale, in timp ce un oficial al agentiei pentru dezastre a declarat ca alte 25 ar fi prinse sub daramaturi, informeaza Reuters si France Presse, citate de Agerpres.Accidentul a avut loc la Bhiwandi, un oras in apropiere de capitala financiara a tarii, Mumbai.Prabusirea unor cladiri este ceva obisnuit in India, in special in timpul ploilor musonice sezoniere intre iunie si septembrie, din cauza constructiilor vechi si adesea ilegale. Nu a fost oferit imediat niciun motiv…