ZECE morţi în Italia din cauza coronavirusului Trei persoane au decedat in ultimele ore in regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marti seara Angelo Borrelli, seful Serviciului de Protectie Civila si comisar national pentru Situatii de Urgenta. "Persoanele infectate sunt 322, cu 39 mai multe decat in bilantul anterior", a precizat Angelo Borrelli. Cele trei persoane decedate marti aveau 84 de ani, 91 de ani si 83 de ani. Numarul cazurilor de persoane infectate cu noul coronavirus depistate in Italia a crescut astfel la 322, iar dintre acestea 10 persoane au decedat, a anuntat marti intr-o conferinta de presa directorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

