Zece mituri legate de anvelopele de iarnă Unii șoferi pot intarzia sau chiar evita montarea anvelopelor de iarna in sezonul rece din cauza unor idei / mituri legate de pneurile de iarna. Iata care ar fi acestea și de ce este bine sa nu ținem cont de ele. Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca sezonul rece se apropie, iar conditiile meteo nefavorabile pot influenta, negativ, desfasurarea traficului rutier, Poliția Brașov vine cu cateva recomandari pentru utilizarea anvelopelor de iarna. Anvelopele de iarna sunt destinate nu doar temperaturilor scazute, ci și zonelor de…

- Nu mai este mult pana cand soferii vor fi obligati legal sa-si schimbe pneurile de vara cu cele de iarna. In anumite zone ale tarii, precum cele de munte unde temperaturile sunt in general mai scazute, multi deja au facut aceasta schimbare, deoarece conditiile meteo nu mai permit circulatia in siguranta…

- Saptamana aceasta mai multe vulcanizari din București au trecut la program non-stop pentru ca a inceput sezonul de montare a roților de iarna pe mașini. Tarifele nu sunt cu mult mai mari decat anul trecut, insa au crescut cu 10-20 lei.

- Vremea rece le atrage atenția șoferilor ca este timpul schimbarii anvelopelor de vara cu acelea de iarna, dar trebuie spus ca in Codul Rutier din Romania nu este menționata o data anume de la care acestea sa fie obligatorii. Ce amenda primesc șoferii romani daca nu-și schimba anvelopele de iarna Mai…

- Vremea rece atrage atentia soferilor ca este timpul schimbarii anvelopelor de vara cu cele de iarna, insa trebuie mentionat ca in Codul Rutier din Romania nu este specificata o data de la care acestea ar fi obligatorii.

- ANVELOPE DE IARNA 2020. Daca știi ca ai cauciucuri vechi, este timpul sa le schimbi cu anvelope de iarna noi, pentru o siguranța sporita. Iata și de ce ar trebui sa iți schimbi anvelopele de iarna cu unele noi și iarna dintre 2020 și 2021: 1. Deși ar putea sa nu ninga, șansele de apariție…

- Anvelopele pot fi de multe ori cea mai importanta componenta a unui vehicul. Ele sunt responsabile, cel putin partial, de punerea in miscare a automobilului, de oprirea lui si de modul in care masinile se adapteaza drumului. Totusi, multi soferi si proprietari de automobile nu pun mare pret pe anvelope…

- Zilele racoroase și condițiile meteorologice mai puțin favorabile ne iau mereu prin surprindere. Așa se face ca, daca garderoba este pregatita cu articole vestimentare realizate din materiale calduroase pe care le-am achiziționat in anii precedenți, nu putem spune același lucru și despre mașina. Odata…