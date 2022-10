Stiri pe aceeasi tema

Președintele american Joe Biden a spus ca problemele economiei mondiale nu sint legate de intarirea dolarului, ci de lipsa creșterii economice in unele țari, transmite serviciul de presa al Casei Albe. El a spus ca nu este preocupat de intarirea dolarului, ci de „restul lumii". In opinia sa,…

- Guvernul Rusiei a clasificat un sfert din cheltuielile din bugetul pe anul 2023, iar publicația rusa independenta Meduza scrie ca suma, echivalentul a 102,3 miliarde de dolari, este cel mai probabil pentru razboiul din Ucraina și incorporarea celor patru regiuni ucrainene anexate.Guvernul de la Moscova…

- Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters, conform news.ro.…

- Romania a devenit un exportator major de software și se va alinia tendințelor globale de trecere catre green tech, potrivit reprezentanților Thoughtworks Romania (NASDAQ: TWKS), o companie globala de consultanta in tehnologie care integreaza strategie, design si inginerie pentru a stimula inovatia digitala.…

- Ucraina a suferit pagube directe de peste 97 de miliarde de dolari dupa invazia rusa și pana la 1 iunie. Reconstrucția țarii ar putea sa coste circa 349 de miliarde de dolari, potrivit unui raport comun al Bancii Mondiale, guvernului Ucrainei și Comisiei

- Finlanda si Suedia au anuntat duminica planuri de a oferi miliarde de dolari sub forma de garantii de lichiditate companiilor de energie din tarile lor, dupa ce grupul rus Gazprom a inchis gazoductul Nord Stream 1, agravand criza energetica din Europa, transmite Reuters.Finlanda isi propune…

- OnlyFans a platit peste 500 de milioane de dolari (433 de milioane de lire sterline) proprietarului sau in ultimii doi ani, asta deoarece platforma de abonați cu sediul in Marea Britanie a raportat profituri record. Leonid Radvinsky, proprietarul ucrainean-american in varsta de 40 de ani al site-ului…

- Nasa a anunțat ca directorul de lansare a solicitat amanarea lansarii rachetei SLS programata pentru luni. Cauza este o scurgere la motor care „nu a putut fi remediata”. Uriașa racheta de ultima generație a NASA trebuia sa efectueze un zbor de testare de șase saptamani, fara echipaj, in jurul Lunii…