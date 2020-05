Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat au descoperit, ascunse intr-o autoutilitara, 71.500 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 1,4 milioane de lei, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca ilegal in tara, se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera,…

- Alerta la Poliția de Frontiera Timișoara in aceasta seara – au fost identificați și reținuți 11 migranți din Afganistan. Aceștia au fost gasiți in Timișoara și din verificarile efectuate a reieșit ca au intrat ilegal in Romania din Serbia, nefiind inregistrați in bazele de date ale Inspectoratului General…

- Autoritatile folosesc capacitatea maxima a Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II pentru a putea prelua convoiul de mii de romani care au ajuns in tara, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce fusesera blocati in Austria din cauza inchiderii granitelor Ungariei. Miercuri dimineata, in…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, in cooperare cu lucratori ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara, au descoperit saisprezece cetateni din Siria, Irak, Turcia si Egipt, care incercau sa iasa ilegal din tara, ascunși…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu au depistat sapte cetateni din Siria, Egipt și Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei. Ieri, in jurul orei 11.00, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Svinita, in judetul Mehedinti, au depistat sase cetateni sirieni, care intentionau sa ajunga ilegal in Olanda si Austria, cu ajutorul a doi austrieci, care acum sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, informeaza…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, in cooperare cu lucratori ai Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara, au descoperit, ascunși in interiorul unui TIR incarcat cu piese auto, douazeci si unu de cetateni straini, proveniti…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota, in cooperare cu lucratori ai I.T.P.F. Timisoara, au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar incarcat cu piese auto, douazeci si unu de cetateni straini, proveniti din Siria, Irak si Egipt, care…