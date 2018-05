Stiri pe aceeasi tema

- Zece migranți au fost luați de polițiștii locali din Complexul Studențesc din Timișoara. De loc din Irak și fara documente asupra lor, cei zece luau masa, cate o banana și cațiva biscuiți, intr-un foișor din campusul universitar.

- Politia a descoperit vineri dimineata 79 de migranti ilegali care se ascundeau într-un camion sârbesc la punctul de trecere al frontierei de la Artand, în estul Ungariei, a declarat purtatorul de cuvânt al politiei din judetul

- Un olandez care transporta migranți peste granița, din Serbia spre Europa de Vest este anchetat de procurorii timișoreni. El a fost prins cu ocazia ultimului ”transport”, cand transporta doi refugiați.

- Cei doi soferi ai autocarului si un ghid, toti romani, au fost plasati in arest.Informatia, aparuta in presa locala, a fost confirmata de Parchetul din orasul Boulogne-sur-Mer, potrivit Agerpres. Citeste si O romanca a fost gasita moarta in autocarul cu care se intorsese in ItaliaCei…

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala...

- Zeci de percheziții au loc, miercuri dimineața, in Romania și Germania, pentru destramarea unei rețele uriașe care aducea, pe bani grei, migranți din Orientul Mijlociu. Este una dintre cele mai importante operațiuni transfrontaliere de acest gen.

- Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca "ancora" pentru transportul ilegal de migranti catre Europa de vest, consemneaza portalul de stiri despre migratie infomigrants.net, publicatia germana Welt si site-ul ungar hirado.hu, scrie…

- Pe ruta migratiei ilegale dinspre Balcani, Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane - a informat politia federala germana, revista germana de duminica Welt am Sonntag, citeaza agentia maghiara de stiri MTI.