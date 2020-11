Pe autostrada București-Pitești a avut loc, in aceasta dimineața, un accident in care au fost implicate zece mașini, in condițiile unui carosabil alunecos. Accidentul a avut loc pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 110, la intrare in Pitești, potrivit centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, conform Digi24. A avut loc o coliziune in care au fost implicate zece mașini, posibil pe fondul unui carosabil alunecos, potrivit oamenilor legii. Din primele date, nu se cunosc informații despre numarul persoanelor ranite. Traficul este intrerupt pe sensul de mers catre…