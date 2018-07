Zece lucruri şi situaţii surprinzătoare care îţi dau o stare proastă 1. Intoleranta la mancare Intoleranta la mancare este responsabila pentru o multime de afectiuni, inclusiv ameteala si dureri abdominale, insa poate afecta si starea de spirit cauzand iritabilitate, slaba putere de concentrare, agresiune sau hiperactivitate. Daca experimentezi zilnic schimbari ale starii de spirit, pastreaza un jurnal al alimentelor pe care le consumi – ce mananci precum si orice schimbare a starii de spirit – pentru a descoperi daca exista vreo legatura. 2. Decorul din casa 2.din casa Daca vrei sa te simti bine redecoreaza casa, astfel incat starea ta de spirit va cunoaste o imbunatatire. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este, din nou, sub avertizare de tip cod galben de ploi, iar specialiștii trag un semnal de alarma. Mai exact, aceștia susțin ca vremea capricioasa are efecte drastice asupra starii de sanatate.

- In tradiția romaneasca s-au adunat numeroase leacuri cu ierburi magice care au puteri impotriva relelor. Pe vremuri le spuneam duhuri și necazuri, azi le mai spunem și energii negative, dar esența este aceeași.

- O femeie în vârsta de 36 de ani cazuta într-o fântâna publica din orașul Soroca, cu adâncimea de 12 metri. S-a întâmplat în aceasta dimineața. IGSU a fost solicitat pentru intervenție la ora 7.25 minute. La fața locului a lucrat…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) Ploiesti va cere acordul Prefecturii Prahova pentru declararea starii de alerta pe teritoriul municipiului in contextul lipsei unui contract pentru serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare (DDD).Potrivit unui comunicat remis, joi,…

- Exista momente in care esti foarte fericita si in jurul tau este prezenta o aura pozitiva. In schimb, sunt si zile in care te simti foarte obosita si stresata, momente in care nu iti doresti nimic altceva decat sa te bagi in pat si sa dormi, sa dormi cat mai mult.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este o legenda vie nu numai in Anglia, ci și in restul lumii. Suverana, care a implinit 92 de ani, este oficial monarhul cu cea mai lunga domnie, dar exista și alte lucruri surprinzatoare in legatura cu Regina Angliei.

- Creierul este considerat centrul de control al organismului. Desi este un organ atat de important, multe persoane au pareri eronate despre functiile pe care acesta le indeplineste. De pilda, desi multe persoane considera ca pot realiza mai multe sarcini in acelasi timp, conform unor studii este practic…

- Consiliul securitatii nationale din Turcia a avizat prelungirea cu inca trei luni a starii de urgenta, introdusa in tara dupa tentativa esuata de puci din 2016, relateaza agentia Reuters. Anuntul a fost facut de catre Consiliul securitatii nationale. Decizia de prelungire a starii de urgenta…