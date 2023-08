Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer incepator din Cluj-Napoca a reușit o performanța deosebita, clujeanul a ocupat patru locuri de parcare cu „bolidul” sau in parcarea Lidl de pe strada Frunzișului. Nu este o surpriza pentru nimeni ca șoferii incepatori reușesc sa se acomodeze mai greu cu parcarea mașinii, insa clujenii au…

- Duminica, 23 iulie, a avut loc examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca. Anul acesta, au concurat 1.567 de candidati pentru 680 de locuri la buget si 370 de locuri cu taxa. Lupta pentru un loc la buget anul acesta a fost crancena, notele obținute fiind…

- Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca anunta ca a dat startul sesiunii de admitere pentru anul universitar 2023-2024, fiind oferite peste 19.000 de locuri absolventilor de liceu. „Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a dat luni, 10 iulie 2023, startul sesiunii de vara a admiterii…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a dat luni, 10 iulie 2023, startul sesiunii de vara a admiterii in anul uniersitar 2023-2024, cu 5.298 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, 10.892 de locuri in regim cu taxa și 2.980 de locuri pentru invațamant la distanța și cu frecvența…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, pe DN1C E576, in localitatea Fundatura. Un șofer din Bistrița-Nasaud, care se deplasa cu autoturismul din direcția municipiului Cluj-Napoca, a adormit la volan, spun polițiștii clujeni.„Din primele cercetari efectuate la fața locului de polițiștii…

- Ana Maria Bardan, invațatoare la școala din comuna Cojocna, județul Cluj, a revenit in invațamant in urma cu trei ani din dragoste pentru cei mici și pentru profesia de dascal, dupa ce timp de șase ani a lucrat intr-o corporație in Cluj-Napoca. Invațatoarea a declarat pentru „Weekend Adevarul“ ca și-a…

- Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) scoate pentru anul acesta universitar peste 29.000 de locuri la nivel de licența și master. Afla de ce este important ca pe diploma unui student sa scrie UBB.

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate au confiscat cantitați impresionante de droguri, in urma a 5 percheziții desfașurate in Cluj-Napoca și Bistrița. Au fost gasite, de asemenea, și sume mari de bani. Anchetatorii sunt cu ochii pe cei doi indivizi inca din 2021. Astazi,…