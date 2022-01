Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o avertizare cod galben valabila in intervalul 10 ianuarie, ora 14.00 ndash; 11 ianuarie, ora 11.00 de intensificari ale vantului. Conform ANM, in intervalul mentionat, in sudul si estul Munteniei, in Dobrogea si sudul Moldovei vantul va avea intensificari,…

- Aproximativ jumatate de țara este vizata luni dimineața de o avertizare cod galben de ceața. Specialiștii avertizeaza ca in zone intinse din Muntenia, Moldova și Transilvania se poate produce ghețuș. Meteorologii anunța ca, luni dimineața, in numeroase zone ale țarii este ceața care determina scaderea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, avertizari Cod galben de viscol și intensificari ale vantului in mai multe județe de la munte. Informarile meteo sunt valabile pentru urmatoarele doua zile. Prima avertizare este valabila pana luni, in noua județe, iar cel de-al doilea cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atentionari Cod galben de ninsori si viscol valabile pana marti in zonele de munte, dar si in cea mai mare parte a Moldovei si estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de luni, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana luni dimineata, in 13 judete și de asemena, o avertizare cod galen de ceața și polei pentru mai multe zone alea județului Bistrița-Nasaud.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, atentionari Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zone din noua judete situate in Muntenia, Transilvania si Moldova, in timp ce in zona Banatului se va semnala ceata si ghetus. Astfel, pana la ora 9.00, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de vant puternic si ninsoare viscolita pana miercuri la ora 20.00, in zonele inalte din 21 de judete.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis Cod galben si portocaliu de ploi puternice in mai multe judete. Bucureștiul și 10 județe vor fi, de joi pana sambata, sub alerta Cod portocaliu de averse, anunța Mediafax. Incepand de joi ora 13.00 – sambata ora 14.00, este Cod galben de ploi.…