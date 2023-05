Zece indicii despre sănătate pe care le trădează picioarele tale! Stiai ca picioarele transmit informatii despre toate celelalte parti ale corpului? Sunt adevarate indicii despre sanatate pe care trebuie sa le investighezi mai departe cu ajutorul medicului de familie. Unghiile crapate Cand unghiile se latesc si incep sa crape, iar carnea din jurul lor devine galbuie, ele te avertizeaza ca ai putea suferi de anemie. Aceasta afectiune este insotita de oboseala accentuata, ameteli, dureri de cap si dificultati de respiratie. Cere sfatul unui medic si introdu in meniul zilnic alimente bogate in calciu, fier si vitamina C, care ajuta la absorbtia fierului. Unghiile… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

