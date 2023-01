In perioada 30.12.2022, ora 00:00 – 03.01.2023, ora 08:00 salvatorii argeșeni au fost solicitați sa intervina in cazul a zece incendii produse in gospodariile argeșenilor. A fost vorba despre cinci incendii izbucnite la locuințe, trei la nivelul unor anexe gospodarești și doua la coșurile de fum. In urma manifestarii acestora, au fost afectate acoperișuri, incaperi, […]