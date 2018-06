Zece extremişti de dreapta au fost inculpaţi în Franţa Persoanele respective au fost aduse in fata unui judecator de instructie din Paris, dupa patru zile de detentie provizorie. Suspectii, intre care noua barbati si o femeie avand varste intre 32 si 69 de ani, au fost acuzate de "asociere de rau-facatori teroristi criminali", a informat presa franceza.



Patru persoane din acest grup au fost plasate in detentie provizorie, mai precizeaza aceeasi sursa.



Stiri pe aceeasi tema

