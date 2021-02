Zece corporaţii au redus donaţiile pentru politicienii americani cu peste 90%, în ianuarie Niciunul dintre comitetele de actiune politica din 10 companii importante analizate de Reuters, inclusiv Microsoft, Walmart, AT&T si Comcast, nu a donat niciunuia dintre cei 147 de republicani din Congres care au votat pentru a sustine revendicarile lui Trump, la doar cateva ore dupa ce sustinatorii sai au lansat un atac soldat cu victime impotriva Capitoliului SUA. Declaratiile depuse la Comisia Electorala Federala inainte de termenul limita de depunere de sambata au aratat ca cele 10 comitetele de actiune politica au facut in ianuarie donatii in valoare de 13.000 de dolari. Acestea sunt primele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

