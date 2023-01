Stiri pe aceeasi tema

- 13 victime, printre care și copii, au fost scoase moarte de sub daramaturile unei cladiri de cinci etaje care s-a prabușit in Alep, nord-vestul Siriei, relateaza agenția Reuters , care citeaza autoritațile locale. Cladirea cu cinci etaje din districtul Sheikh Maksoud din al doilea oraș ca marime din…

- Autoritatile din Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II au prins 33 de cetateni din Bangladesh, India si Pakistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua autoutilitare incarcate cu paleti si materiale de constructii, potrivit Agerpres. Fii la…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 57 de cetateni din Pakistan, Bangladesh, India, Siria si Irak care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in remorcile a doua TIR-uri care mergeau in Austria si Franta.Soferii sunt un cetatean roman si un olandez…

- Victimele au fost gasite in urma unei verificari la reședința familiei respective, potrivit autoritaților citate de AP, scrie Mediafax. Comunitatea a fost cutremurata la aflarea veștii, iar persoanele decedate - toți membri ai unei familii - erau bine cunoscute in orașul din sudul statului Utah, a spus…

- O fetița de un an și trei luni s-a inecat cu saliva, in timp ce se juca cu alți copii. Din fericire, un prieten al parintilor micutei, politist de meserie, i-a acordat fetitei primul ajutor, informeaza Digi24. Șansa ei a fost Vasile, un polițist care lucreaza la Arestul IPJ Iași, prieten cu familia…

- Incendiu cu urmari devastatoare in Franța: 10 oameni și-au pierdut viața, cinci dintre victime fiind copii. Sunt și persoane ranite, intre acestea doi pompieri. Zece persoane, inclusiv cinci copii, au murit in urma unui incendiu care a cuprins o cladire din apropiere de Lyon, potrivit BBC. Din primele…

- Tragedie in Pakistan, unde zeci de persoane au pierit ori au fost ranite in urma unui accident rutier, produs pe un drum afectat de inundații. Cel putin 20 de persoane, majoritatea copii mici, au murit, iar alte 14 au fost ranite in accidentul unui microbuz pe un drum afectat de inundatiile din vara…

- Tragedie de nedescris, astazi, intr-o familie din Vintila Voda. Un bebeluș și o fetița in varsta de doi ani și jumatate au murit, in urma unui incendiu izbucnit in casa in care locuiau. „Incendiul a izbucnit la o locuința de pe raza localitații Sirbești, comuna Vintila Voda. Intervine Punctul de Lucru…