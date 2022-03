Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului, Klaus Iohannis, a declarat, la Siret, ca in momentul de fața „nu calculam” un scenariu in care Romania sa fie implicata intr-un conflic militar sau sa fie amenințata. „Eu pot sa spun un lucru simplu: aici, in Romania, suntem acasa, asta este țara noastra și aici ramanem!”, a spus Iohannis,…

- In aceasta seara, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ajutat transferarea de alimente și bunuri pentru cetațenii ucraineni care așteapta sa intre in Romania, dar și celor care s-au refugiat in regiunea Cernauți. Gheorghe Flutur a spus ca aceasta a fost o inițiativa convenita…

- Pe stadionul din Siret a inceput montarea taberei mobile de refugiați. ISU Suceava a informat ca pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritaților din zonele de granița și implicit a cetațenilor ucraineni veniți in Romania, a fost operaționalizata astazi o tabara mobila in orașul Siret…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a fost prezent, vineri seara, in vama Siret pentru a verifica modul in care se gestioneaza problema refugiaților care vin in Romania din Ucraina in urma declanșarii conflictului armat din aceasta țara. „De ieri de dimineața, de cand a fost declanșata invazia Ucrainei…

- Primaria Radauți organizeaza o colecta de alimente pentru refugiații din Ucraina care zilele acestea sosesc in numar foarte mare in Romania prin vama de la Siret. Anunțul a fost facut de primarul din Radauți, Bogdan Loghin, care a transmis un mesaj catre radauțeni, prin care ii indeamna pe aceștia sa…

- O parte din operațiunile fabricii din Radauți și intreaga activitate din cadrul fabricii de panouri din lemn masiv din Siret vor fi intrerupte incepand cu 30 martie 2022, din cauza condițiilor generale dificile de pe piața lemnului. Capacitatea de debitare a HS Timber Productions in Romania va fi redusa…

- Prof. uni. Dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii a avut astazi, 14 ianuarie 2022, o intrevedere cu Excelenta Sa, David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania.Cei doi oficiali au discutat despre colaborarea si schimbul de informatii in domeniul gestionarii pandemiei de COVID 19 si acordarea asistentei…

- Copreședintele AUR, Claudiu Tarziu, ii transmite un gand bun ambasadorului statului Israel in Romania, excelența sa David Saranga. Diplomatul se arata marți deranjat de referirile AUR cu privire la Holocaust, insa Claudiu Tarziu susține ca acele afirmații au fost denaturate și il ataca dur pe Alexandru…