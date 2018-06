Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 iunie, la scurt timp dupa miezul noptii ,,Sectia 11 Politie a fost sesizata prin Sistem 112 cu privire la faptul ca la un spital pediatric de urgenta s-au prezentat, insotiti de catre rude, patru minori, toti scolarizati la o gradinita din Sectorul 3, intrucat prezentau semne ale unei posibile…

- Alerta la o școala din Dofteana luni dupa-amiaza. Mai mulții copii cu varste intre 10 și 12 ani au inceput sa se simta rau și sa acuze simptome de toxiinfecție alimentara. Au fost chemate ambulanțe de la Onești și Comanești pentru a-i evalua pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Singurul spital de stomatologie din Capitala care ofera servicii gratuite bucurestenilor se va muta in sectorul 4, costurile investitiei necesare pentru realizarea lucrarilor de constructie a noului spatiu si pentru utilare ridicandu-se la aproximativ 21 de milioane de lei, potrivit unui comunicat…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, pompierii evacuand din apartamente opt persoane, printre care si doi copii, iar altele au iesit singure pe schela montata pe fatada blocului. Fumul dens a patruns in unele apartamente si pe holul blocului, unde temperatura…

- Ministerul Sanatatii a facut mai multe precizari privind cazurile de toxiinfectie alimentara din judetul Ilfov. Conform informatiilor transmise de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov, in data de 22.03.2018, in mai multe unitati de invatamant prescolar din localitatea Voluntari a izbucnit un focar…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Ilfov a demarat, vineri, o ancheta dupa ce aproape 200 de copii si 19 adulti din mai multe gradinite din Voluntari au ajuns la spitale din Capitala cu simptome ale unei toxiinfectii alimentare. Pacientii nu au necesitat internare si au primit tratament si recomandari…

- In mai multe unitati de invatamant prescolar din localitatea Voluntari a izbucnit joi un focar de toxiinfectie alimentara, Directia de Sanatate Publica Ilfov luand decizia suspendarii activitatii in aceste scoli.Citeste si: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, mesaj DUR in urma atacului terorist din…

- "O fetița in varsta de 13 ani a vrut sa iși viziteze bunicii, insa nu a mai apucat sa urce pana la etajul 9 in blocul din Sectorul 2 al Capitalei. Știți de ce? Pentru ca un barbat in varsta de 41 de ani a agresat-o in fața liftului. Acest individ a fost condamnat anterior pentru viol, dar in octombrie…