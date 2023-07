Stiri pe aceeasi tema

- Razie de proportii in acest weekend pe strada Tarafului, din Arad, și in zona urbana și rurala a orașelor Chișineu-Criș, Lipova, Pecica și Sebiș, din judetul Arad. Au fost verificate 270 de masini, 585 de persoane, dintre care 53 au fost invitate la sediile de politie. Cuantumul amenzilor a fost de…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe strada Șiriei din Arad. Doua persoane au fost ranite dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. „In urma accidentului au rezultat doua victime conștiente cooperante, neincarcerate. Echipajul SMURD Terapie Intensiva Mobila le-a acordat acestora primul…

- Un incendiu a izbucnit joi dimineața intr-un apartament dintr-un bloc din Arad, provocat de un scurtcircuit electric. Potrivit ISU Arad, incendiul a avut loc joi dimineața, in jurul orei 6.30, intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc din municipiul Arad. La fața locului au intervenit o autospeciala…

- In sud-vestul țarii mai multe localitați sunt de vineri sub cod roșu de inundații. O suta de oameni au ramas izolați dupa ce un pod a cazut intre localitațile Goiești și Malaești din Dolj. Cu toate acestea, oamenii nu au vrut sa fie evacuați. In Mehedinți, un drum județean a fost inchis traficului…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Vest a anunțat ca, in cursul lunii mai, a realizat o serie de controale „pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele marilor retailer, la nivelul intregii țari”. In ceea ce privește…

- Viiturile care au avut loc luni, 29 mai 2023, in vestul țarii, afectand puternic zone ale județului Arad au lasat localnicii și fara apa. Fantanile nu mai pot fi folosite, deoarece apa este contaminata.

- Seismul de magnitudine 4,7 inregistrat aseara in Arad și replicile care au urmat i-au scos in strada pe mulți localnici. Nu puțini au fost cei care au facut noapte alba pe strazi, speriați de posibilitatea unor noi cutremure.

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat ca in acest weekend au loc lucrari de reparații, așternere covor asfaltic, respectiv aplicare marcaje rutiere pe drumuri naționale din județele Timiș, Arad și Hunedoara. Astfel, in județul Timiș se fac reparații pe DN 6 in zona Sannicolau…