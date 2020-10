Zece cele mai bune oraşe mari din lume Cititorii unei celebre reviste americane de calatorie au ales zece cele mai bune orase mari din lume. Kyoto se afla pe primul loc si Lyon se este pe locul doi. Peste 715.000 de cititori ai Conde Nast Traveler, o celebra revista americana de calatorii, au ales metropola franceza Lyon printre cele mai bune orașe mari din lume. Sondajul a constatat ca mulți alegatori au fost copleșiți de atmosfera sa mai intima decat Parisul. De asemenea, au fost cuceriți de „arhitectura uluitoare” a capitalei Galiei, potrivit rador.ro. Vezi și: Romanii si-au schimbat prioritatile in pandemie - Inmatricularile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

