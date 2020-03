Stiri pe aceeasi tema

- Rabla Plus a demarat miercuri, cu cel mai mare buget din istoria programului: 140 mil. lei. Cați bani da statul pentru achiziția de mașini electrice Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a demarat miercuri, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), programul Rabla Plus, iar persoanele care…

- La circa o saptamana dupa Rabla Clasic, Ministerul Mediului a anunțat miercuri startul noii ediții a programul Rabla Plus, care se va desfașura in mare parte dupa coordonatele de anul trecut. Ediția din acest an a programului Rabla are insa un buget de 140 de milioane de lei, cu circa 45% mai mare decat…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat, sambata seara, ca romanii vor putea incepand din acest an sa aplice pentru finanțarea unor garduri electrice care sa le protejeze gospodariile de urși.”Implementam anul acesta in premiera pentru Romania un program national de prevenire a conflictelor…

- Romanii care stau la bloc si isi doresc o masina electrica au acum o alternativa de incarcare prin statiile pentru spatii comune pe care le pot folosi impreuna cu vecinii. Investitia pentru o astfel de statie de incarcare este intre 700 si 1.200 de euro.

- Rabla electrocasnice 2020. Statul acorda in continuare bani pentru aparate electrice noi. In acest an, ca și anul trecut, cei interesați vor putea solicita, prin intermediul programului Rabla pentru electrocasnice, bani de la autoritați pentru a cumpara televizoare, mașini de spalat vase sau aparate…

- RABLA ELECTROCASNICE 2020. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Mediului, in acest an se va desfașura, pe langa cele doua programe ce vizeaza cumpararea de mașini noi, respectiv Rabla Clasic și Rabla Plus, și programul Rabla pentru electrocasnice. Mai exact, programul Rabla pentru…

- Motocicletele intra in programul Rabla din acest an. Ce prima de casare primesc cei care vor sa-și cumpere mașini electrice Ministerul Mediului a anunțat, marți, ca lanseaza in premiera, in Romania, ”Programul Rabla pentru motociclete”. Astfel, cei care au motociclete vechi și vor…

- Guvernul PNL intenționeaza sa reduca de la 50% la 30% cota de contribuție a statului in programul Rabla Plus. Asta dupa ce, la inceputul anului, atat prim-ministru Ludovic Orban, cat și președintele Klaus Iohannis au anunțat ca regulile raman neschimbate. Noul ghid de finanțare lucrat la AFM prevede…