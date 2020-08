Stiri pe aceeasi tema

- Avem 889 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore trei bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 10 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 823 de cazuri noi de infecție.…

- Vineri, 31 iulie, in incinta sediului unitații Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Someș” Satu Mare, intr-un cadru festiv, 26 de cadre militare, dintre care 18 subofițeri și 8 ofițeri, au fost avansate la termen. Activitațile au fost desfașurate in conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995…

- Avem 728 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 17 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar șase persoane au fost declarate vindecate și externate. S-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.030 de cazuri…

- Avem 704 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore doi bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar opt persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-au inregistrat și trei decese. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate…

- Avem 702 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 20 de bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar opt persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 767 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Avem 652 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore zece bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar doua persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 641 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Avem 633 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore doi bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar patru persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 413 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Ieri seara, la ora 22:03, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Someș” al județului Satu Mare a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu la o casa de locuit din Negrești Oaș. La fața locului s-au deplasat 1 ofițer și 11 sufofițeri cu doua autospeciale de stingere cu apa…