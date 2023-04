Primul Targ de adopții de anul acesta a avut loc pe 22 aprilie in centrul Sucevei, Piața 22 Decembrie, in cadrul caruia 10 caței norocoși din cei 16 prezenți au fost adoptați de familii responsabile și iubitoare. In colaborare cu asociația ProAnimals Tina, cațeii au carnete de sanatate, au fost microcipați, deparazitați, vaccinați și sterilizați […] The post Zece caini și-au gasit stapani in urma primului targ de adopții organizat anul acesta in Suceava first appeared on Suceava News Online .