Zece bărbați cercetați pentru comiterea de infracțiuni rutiere In perioada 03-05 noiembrie 2023, polițiștii rutieri maramureșeni au depistat in trafic zece barbați care au comis infracțiuni rutiere, iar unul dintre aceștia a fost implicat și intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale. Conducatorii auto au varste cuprinse intre 21 și 58 de ani, iar noua dintre aceștia sunt din Maramureș și unul din Harghita. Cinci dintre aceștia au condus cu alcoolemii de 0,49, 0,64, 0,83, 1,21 și 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat, doi au condus cu permisul de conducere suspendat, iar unul a condus un autovehicul neinmatriculat și cu numar fals. Un alt… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

