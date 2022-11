Stiri pe aceeasi tema

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Italiene au ajuns, vineri, la Mihail Kogalniceanu, urmand sa execute, timp de sase luni, misiuni de Politie Aeriana Intarita. Totodata, sase aeronave CF-18 Hornet ale Fortelor Aeriene Spaniole au aterizat la Borcea, pentru misiuni de Vigilenta…

- Alianta Nord-Atlantica a anuntat vineri ca doua avioane de lupta rusesti s-au apropiat in mod periculos si neprofesionist, la inceputul acestei saptamani, de nave NATO care navigau in Marea Baltica intr-o operatiune de rutina, relateaza Agerpres care citeaza AFP. Incidentul a avut loc marti dimineata,…

- Avioane de vanatoare spaniole Eurofighter sosesc la jumatatea lunii noiembrie in Bulgaria, unde, impreuna cu Fortele Aeriene Bulgare, vor participa la o misiune comuna de protejare a spatiului aerian bulgar, transmite bnr.bg, citata de Rador. Ministerul Apararii din Spania a precizat ca cele sase avioane…

- Pe rețelele de socializare a aparut un videoclip cu o lupta intre militarii ruși, in timpul careia soldații contractuali au atacat și s-au batut cu noii mobilizați, intr-o unitate militara din regiunea Kemerovo. Incaierarea a avut loc intre soldații contractuali ai brigazii 74 din orașul Yurga, regiunea…

- O nunta in timul razboiului a avut loc in week endul acesta. Lunetista cunoscuta drept Ioana d’Arc a Ucrainei s-a casatorit in padure, cu arma in mana. Imaginile de la nunta au devenit virale. O tanara lunetista, cunoscuta drept Ioana d’Arc a Ucrainei, s-a casatorit intr-o padure, imaginile cu ea in…

- De la invazia rusa a Ucrainei, numarul femeilor care s-au alaturat voluntar in armata ucraineana a crescut. Exista aproximativ 50.000 de femei care servesc in forțele armate ucrainene in roluri de lupta și non-lupta, dintre care aproximativ 10.000 sunt in prezent fie in primele linii ale razboiului,…

- Ucraina intenționeaza sa se alature Spaniei și Portugaliei intr-o candidatura comuna pentru organizarea Campionatului Mondial de fotbal din 2030, informeaza The Times. Ucraina vrea sa fie gazda CM 2030 alaturi de Spania și Portugalia Jurnaliștii britanici dezvaluie ca Ucraina este foarte aproape sa…

- Fortele aeriene militare ale Indiei (IAF) au declarat luni ca au ridicat de la sol avioane de lupta dupa ce au primit informatii despre o alerta cu bomba la bordul unui avion al unei companii aeriene inregistrata in Iran, care tranzita spatiul aerian indian, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. IAF…