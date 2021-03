Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a calificat miercuri drept ''inadmisibile'' declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care a acuzat aceasta tara ca intentioneaza sa influenteze viitorul scrutin prezidential din Franta, ce va avea loc anul viitor, relateaza AFP. ''Desigur. Vor exista tentative de ingerinta…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a sase inculpati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc si efectuarea de operatiuni cu substante stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. "In cauza…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de Kristina Mladenovic (Franta), cu 5-7, 7-5, 6-2, marti, in prima runda a turneului WTA de la Lyon, dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Buzarnescu (32 ani, 135 WTA) s-a inclinat dupa doua ore si 42 de minute in fata favoritei numarul…

- Ciolacu a dat exemplul unor județe precum Botoșani, Gorj, Olt, Valcea, Tulcea sau Vaslui, despre care a spus ca ”nu au primit nici un ban”. El a numit ”magarie” practica guvernului."Anexa 7.03, alocari 380 milioane de lei doar pentru cele trei partide din coaliția de guvernare. Vom face plangeri penal…

- Unsprezece romani nu au fost imbarcați de compania aeriana Turkish Airlines la Istanbul, duminica dimineața, deoarece nu aveau testul PCR COVID-19.Asta in condițiile in care testul este obligatoriu abia din 12 februarie, dar din alte destinații decat Istanbul, potrivit Știri de Cluj. ”Suntem 11 romani…

- Din cauza lipsei de fonduri, echipa mobila Asociatiei Romana Anti-SIDA (ARAS), nu mai ofera sprijin consumatorilor de droguri injectabile din Bucuresti si din acest motiv acestia refolosesc seringile deja utilizate sau le folosesc in comun cu alti consumatori. Drept urmare, numarul infectarilor cu HIV…

- Zeci de soliști, dj și instrumentiști și-au exprimat regretul, Pascal Di Fazio fiind un personaj care a animat cele mai de ștaif petreceri ale romanilor. Duminica seara, Pascal di Fazio a fost gasit fara suflare, cu fața in jos, pe podea, langa pat, in camera de hotel in care se cazase in aceeași zi.…