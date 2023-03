Stiri pe aceeasi tema

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan nu a rostit numele lui Marcel Ciolacu și nici nu a menționat PSD-ul, vineri, la Antena 3, cand a fost intrebat daca șeful statului va desemna premier social-democrat la rotativa din luna mai cand ar trebui sa se retraga premierul Nicolae Ciuca și sa preia funcția…

Papa Francisc este deschis unei intalniri cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta reglementarea conflictului, a declarat Suveranul Pontif, citat de Corriere della Sera, noteaza Rador.

Papa Francisc a afirmat la sfarsitul saptamanii trecute ca unii opozanti din cadrul Bisericii Catolice au "exploatat" moartea predecesorului sau Benedict al XVI-lea pentru a-i critica propriul pontificat, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Papa Francisc a condamnat duminica "spirala mortii" in crestere din Orientul Mijlociu, facand apel la cele doua parti implicate in conflictul israeliano-palestinian sa se angajeze in "cautarea sincera a pacii", relateaza AFP, conform Agerpres.

Sicriul cu trupul neinsuflețit al Papei emerit Benedict al XVI-lea va fi depus astazi in Catedrala Sfantul Petru de la Vatican, informeaza Rador.

Papa Francisc urmeaza sa se adreseze credinciosilor in Piata Sfantul Petru, dupa decesul de sambata al predecesorului sau, Benedict al XVI-lea, care avea 95 de ani.

A fost mai ales un bun teolog, Joseph Ratzinger, care a fost ales Papa la 19 aprilie 2005 și și-a ales numele de Benedict al XVI-lea. Ratzinger s-a nascut la Marktl am Inn, in inima Bavariei catolice, la 16 aprilie 1927.

Papa Francisc a indemnat miercuri credinciosii sa se roage pentru fostul papa Benedict al XVI-lea, care este ''foarte bolnav'', potrivit Reuters.