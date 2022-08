Stiri pe aceeasi tema

- O petiție online cu o cerere de a interzice cetațenilor ruși sa intre pe teritoriul Ucrainei pentru urmatorii 50 de ani a obținut 25 de mii de voturi. Acum, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este obligat sa raspunda la aceasta, relateaza presa de la Kiev. Petiția a fost postata pe site-ul…

- Fosta localitate miniera Rodna din judetul Bistrita-Nasaud, atestata documentar inca din anul 1235 si devenita, in urma cu patru ani, statiune turistica de interes local, va imbraca in premiera straie medievale, in cadrul unui eveniment cultural organizat in perioada 6-7 august, devenind gazda cavalerilor,…

- Orașul medieval Sighișoara le ofera vizitatorilor sai numeroase locuri emblematice de descoperit in cadrul unui sejur. Daca decizi sa vizitezi acest oraș de-a dreptul spectaculos din Romania iata care sunt locurile pe care trebuie sa le vizitezi neaparat. Scara școlarilor Dupa ce ai gasit cazare Sighișoara…

- Paleontologi spanioli au anuntat vineri ca au descoperit o fosila a unui hominid a carui varsta este estimata in acest stadiu la 1,4 milioane de ani, ceea ce ar face din aceasta, daca datarea va fi confirmata, cea mai veche fiinta umana identificata in Europa, relateaza AFP. Fii la curent…

- Putin, criticat dur de un apropiat. Oligarhul rus Oleg Deripaska a calificat marti drept „o eroare colosala" razboiul din Ucraina, unde Rusia a lansat in februarie o ampla ofensiva, afirmatii de o rara virulenta din partea unui reprezentant al elitei ruse, informeaza AFP. „Oare este in interesul Rusiei…

- Oligarhul rus Oleg Deripaska a calificat marti drept "o eroare colosala" conflictul din Ucraina, unde Rusia a lansat in februarie o ampla ofensiva, afirmatii de o rara virulenta din partea unui reprezentant al elitei ruse, informeaza AFP. "Oare este in interesul Rusiei sa distruga Ucraina? Bineinteles…

- Oligarhul rus Oleg Deripaska a calificat, marti, drept "o eroare colosala" razboiul din Ucraina. "Oare este in interesul Rusiei sa distruga Ucraina? Bineinteles ca nu, aceasta ar fi o eroare colosala", a spus Deripaska, unul dintre apropiații lui Putin, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la…

- Piața imobiliara din Romania are un avantaj prin faptul ca a fost atat de mult timp subdezvoltata, iar faptul ca stocul de locuințe este cel mai slab din Europa ii asigura pe dezvoltatori ca in urmatorii 10-20 de ani va fi nevoie de milioane de locuințe noi, care sa le inlocuiasca pe cele actuale,…