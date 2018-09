Zece ani de la marea criză financiară. Când ar putea lovi următoarea In urma interventiei bancilor centrale a fost stopata o spirala periculoasa, a fost scurtata perioada de recesiune si s-a reusit revenirea. Insa a fost o revenire intr-un anormal. Sunt economisti care remarca, de fapt, ca nimeni nu desface sampania. Pentru ca lucrurile s-au asezat pe un plan si s-au reasezat pe un altul. Au fost rescrise inclusiv politicile administrative. Republicanii au preluat controlul in Congres si la Casa Alba, iar America e condusa acum de un presedinte ales exact pe fondul unui sentiment de divizare a societatii. Si acesta a tot crescut, multi inca mai cred ca tara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea criza in Europa ar putea sa isi aiba originea pe piata imobiliara insa bancile sunt mai bine pregatite sa ii faca fata decat erau in urma cu zece ani, a declarat miercuri Daniele Nouy, presedintele Mecanismului Unic de Supraveghere, infiintat sub tutela BCE, transmite Reuters. Nivelul extrem…

- Senatorul John McCain, pilot torturat in timpul Razboiului din Vietnam, candidat la Casa Alba si figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral. Imediat, reactiile au inceput sa apara pentru a saluta memoria acestui important politician…

- Din nou, agențiile de informații spun ca Rusia vizeaza alegerile din SUA. Acum, democrația noastra este la rascruce, Rusia vizeaza alegerile care vor avea loc in acesta toamna in America. Declaratia a fost facuta de secretarul pentru securitate interna, Kirstjen Nielsen, intr-un briefing al Casei Albe.

- Președintele american Donald Trump l-a nominalizat, miercuri, pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Alba. Trump schimba puțin regulile și nu trimite un diplomat…

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc in noaptea de vineri spre sambata si va fi vizibila si din Romania, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti, care va fi deschis publicului in intervalul orar 21.00 - 03.00. Daca va fi senin,…

- Presedintele american Donald Trump a laudat forta Twitter pentru ca il ajuta sa lupte impotriva 'stirilor false' ('fake news') si sa comunice direct cu zecile de milioane de persoane care ii urmaresc contul de pe aceasta retea de socializare. "Imi place caracterul imediat (al Twitter), imi…

- Miliardarul newyorkez Michael Bloomberg, care refuza orice etichetare politica, a anuntat miercuri ca va sprijini doar candidaturi democrate la alegerile din noiembrie in Congres, acuzand-i de ''ineptie'' pe parlamentarii republicani, relateaza AFP. Intr-o declaratie publicata…

- Razvan Marin (22 de ani) a dezvaluit ce va face din sezonul viitor. Desi s-a scris despre interesul unor echipe cu nume pentru serviciile sale, mijlocasul roman nu pare dispus sa paraseasca Belgia, chiar daca s-a discutat de o posibila mutare in Italia. AS Roma, Lazio si Inter sunt echipele despre…