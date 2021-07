Stiri pe aceeasi tema

- Familia si prietenii lui Amy Winehouse ofera detalii despre viata regretatei cantarete britanice intr-un nou documentar ce marcheaza 10 ani de la decesul acesteia, inclusiv relatari despre ascensiunea sa spre faima mondiala si lupta cu dependenta, relateaza Reuters miercuri. Narat de mama ei, Janis…

- Florin Condurateanu a murit pe 28 iunie, in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul care și-a dedicat viața presei s-a stins din viața la varsta de 71 de ani, in brațele fiului sau. Ce a declarat Florin Condurațeanu in ultimul sau interviu.

- Rgeretata Marilyn Monroe a avut o viața trista și complicata. Femeia a trecut prin multe drame și un lucru pe care multa lume nu il știe este faptul ca diva a fost maritata pe vremea cand era inca minora.

- “Dau viața mea” sau “ Spune-mi” sunt doua dintre melodiile inconfundabile ale artistei. De-a lungul timpului a colaborat cu Aurelian Temișan, Ștefan Iordache sau Marcel Pavel. Cu cel din urma a și participat la concursul Eurovision in 2002, clasandu-se pe locul 9. A fost cea mai buna clasare a Romaniei…

- Connect-R este unul dintre cei mai apreciați artiși din Romania, iar in curand, il vom vedea pe acesta și la „ Asia Express ” sezonul 4, unde face echipa alaturi de Shift. Artistul a acordat un interviu revistei VIVA !, in care a dezvaluit un lucru mai puțin știut, din viața lui. „Undeva dupa ce a…

- La cinci ani de la decesul mijlocașului camerunez, agentul acestuia, Laurette Nago, a marturisit ca Ekeng i-a transmis inca din momentul venirii la Dinamo ca este nevoit sa repete testul la inima, asta deoarece primul nu a corespuns valorilor normale. Astfel, declarațiile impresarul fotbalistului au…